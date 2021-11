Covid: contagi in casa riposo Macerata, "urgente profilassi"

(ANSA) - ANCONA, 11 NOV - Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, quale autorità sanitaria del territorio, ha firmato un'ordinanza dopo la nota dell'Asur sulla situazione della casa di riposo "Casa Betania", gestita da una cooperativa privata, nella quale sono presenti casi di positività da Covid-19. Il primo cittadino intima di adottare, nel minor tempo possibile e con urgenza. le misure di profilassi richieste da Uoc Isp Igiene Ambienti Aperti e Confinati della Asur Marche Zona 3 allontanando con urgenza dalla struttura gli ospiti negativi non autosufficienti e gli ospiti positivi autosufficienti in quanto la struttura non garantisce il contenimento della diffusione da Covid-19 e incrementare il personale addetto all'assistenza (personale infermieristico, Oss, Ota) ora insufficiente.

"Se la casa di riposo non fosse nelle condizioni di dare corso all'ordinanza - scrive il Comune - o ritardasse l'adozione delle misure prescritte, gli Uffici comunali competenti - già attivati e sono pronti per dar seguito alle disposizioni dell'Asur - saranno incaricati a individuare strutture idonee a dare ospitalità e assistenza ai soggetti positivi autosufficienti e ai soggetti negativi non autosufficienti provvedendo anche al loro trasferimento". "Sarà la struttura Casa Betania' - prosegue l'amministrazione comunale - ad assicurare ai soggetti negativi autosufficienti la permanenza nella casa di riposo fornendo loro adeguata assistenza". (ANSA).