Green pass: ancora più ampio servizio check point tamponi Kos

(ANSA) - ANCONA, 22 OTT - Ampliati gli orari e aumentati i giorni di apertura al pubblico dei check point tamponi del Gruppo Kos, per ottenere il Green pass, di Macerata, Civitanova Marche, Ancona e Falconara. Da questo fine settimana, a Macerata il bus di via Cassiano da Fabriano sarà operativo anche la domenica (dalle 15 alle 20) e parimenti verrà ampliato l'orario da lunedì al sabato anche al pomeriggio, con aperture dalle 16 alle 19, oltre al consueto orario mattutino dalle 8:30 alle 13:00. A Civitanova Marche cambi in vista per il bus dello stadio con una maggiore copertura del servizio che, da lunedì 25, sarà ad orario continuato dalle 8:30 alle 19 dal lunedì al sabato, mentre la domenica, già dal 24 ottobre, gli orari saranno dalle 15 alle 20. Novità anche per il check point tamponi del porto di Anconam dal 30 di ottobre con apertura anche di sabato. Gli orari, fin dalla prossima settimana, saranno dalle 16 alle 20 del martedì, giovedì e sabato e dalle 15 alle 20 della domenica.

Infine, il punto tamponi dell'Aeroporto Internazionale di Falconara è aperto mattino e pomeriggio, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre si conferma l'apertura domenicale dalle 15 alle 20.

Gli ampliamenti di orari e giorni di apertura al pubblico dei check point tamponi del Gruppo Kos sono dettati dalla volontà di andare incontro alle esigenze di tutti coloro che devono rinnovare periodicamente il Green pass. Oltre ai check pointo, nel territorio marchigiano sono dislocati altri punti tamponi del Gruppo Kos: laboratori analisi Biemme a Castelraimondo, Delta di Porto Recanati, Gamma di Pesaro, Selemar di Urbino, Istituto Santo Stefano di Porto Potenza, Myolab di Jesi, Rsa San Giuseppe di San Benedetto del Tronto, Laboratorio Salus e Poliambulatorio Villalba di Macerata e Casa di Cura Villa dei Pini di Civitanova. (ANSA).