Maltempo: bomba d'acqua a Fano, allagato sottopasso del Lido

(ANSA) - FANO, 13 OTT - Nel pomeriggio, poco dopo le 15, bomba d'acqua, forte vento e grandine, a Fano dove si è allagato per questo il sottopasso del Lido. A causa della forte pioggia, durata circa un'ora, si sono allagate diverse zone del centro tra cui quella vicino all'area della stazione ferroviaria, con fiumi d'acqua sulle strade. Stessa sorte per alcuni garage, cantine e per il parcheggio dell'ex Caserma Paolini. Tanti gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per liberare dall'acqua locali e rimettere in sicurezza le strade. Una situazione che ha causato non pochi disagi anche alla viabilità.

(ANSA).