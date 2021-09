Agroalimentare: distretto bio Marche supera 2.100 aziende

(ANSA) - ANCONA, 01 SET - Il distretto biologico unico delle Marche ha superato 2.100 aziende aderenti; nel dettaglio finora sono 2.136. L'annuncio del vice presidente della Regione Marche Mirco Carloni, assessore all'Agricoltura a margine di una conferenza stampa al "Cibus" di Parma, salone internazionale dell'alimentazione. La Regione e la Camera di Commercio unica delle Marche partecipano alla Fiera con un proprio stand - visitato oggi dal ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli - affiancando 25 aziende marchigiane presenti.

Il vice presidente Carloni, il presidente della Camera di Commercio Marche, Gino Sabatini, e il presidente dell'azienda camerale speciale per l'agroalimentare 'Linfa', Simone Mariani, hanno visitato stamattina gli stand di alcune delle aziende marchigiane presenti al "Cibus". Contestualmente Carloni ha ricordato alle imprese il bando aperto per Expo Dubai 2022 e le ha invitate ad aderire, per fruire di questa ulteriore opportunità: la Regione organizzerà una "Settimana delle Marche" per valorizzare una volta di più le eccellenze regionali. I biglietto da visita marchigiano saranno proprio i prodotti agroalimentari: le aziende potranno partecipare in 'collettiva' con il 50% di spese pagate (parte dalla Regione e parte dalla Camera di Commercio), o in proprio fruendo di un voucher.

Quanto al distretto biologico unico delle Marche, il bando per il distretto biologico unico, il bando era stato aperto dopo la firma del patto tra il vice presidente Carloni e i rappresentanti regionali di Agci, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Confcooperative, Copagri, Legacoop, Uecoop, Unci e Camera di commercio. Le Marche, puntano per la prima volta a creare un unico e grande distretto del biologico che una volta realizzato costituirà il Distretto Biologico unico delle Marche più grande d'Italia e d'Europa. (ANSA).