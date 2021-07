Recovery:Gentiloni,è scalata montagna,non sottovalutarla

Con il Recovery l'Italia ha fatto "una scommessa di portata enorme", è "la scalata di una montagna: in cima a questa montagna c'è la possibilità di non limitarsi ad avere un rimbalzo, tornare agli striminziti livelli di crescita precedenti, ma avere una crescita duratura e sostenibile perché uniamo investimenti strategici e riforme".

Così il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni al convegno "Dal Patto di stabilità al Patto di sostenibilità" della Fondazione Merloni. "Spendere queste risorse in 5 anni, farlo bene e fare anche le riforme previste da questi piani è veramente una grande sfida. Guai a sottovalutarla", aggiunge.

(ANSA).