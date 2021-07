Recovery: Prodi, fare in fretta, serve gioia di vincere

(ANSA) - ANCONA, 15 LUG - "Il Pnrr è una grande opportunità per l'Italia. L'Italia deve fare in fretta perché c'è bisogno di un momento di gioia di vincere. Il momento della partita di football (gli Europei di calcio; ndr) ha scatenato i giovani, adesso bisogna scatenare il Paese verso il cambiamento". Lo ha detto all'ANSA l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi a margine del convegno della Fondazione Aristide Merloni ad Ancona sul tema "Dal patto di stabilità al Patto di sostenibilità". "La sfida è grande ed è di trasformare tutto il nostro sistema economico e produttivo - ha aggiunto Prodi - Per essere sostenibili in futuro bisogna, non solo cambiare la nostra mentalità, ma cambiare tutti i sistemi produttivi e questa è una sfida difficilissima, ma ce la possiamo fare insieme agli altri Paesi europei".

Parlando al convegno in tema di regole europee, Prodi ha definito "stupido mettere regole fisse sul deficit". "Mi hanno dato ragione dopo 20 anni...", ha aggiunto, ricordando quanto aveva sostenuto quando era presidente della Commisssione Ue nel 2002. (ANSA).