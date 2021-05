Nuovi sportelli a Urbino e Cagli Centro antiviolenza Pesaro

(ANSA) - URBINO, 04 MAG - Sono stati presentati questa mattina due nuovi sportelli a Urbino e Cagli del Centro Antiviolenza 'Parla con noi', che andranno ad integrare il Centro di Pesaro creato nel 2009 dalla Provincia di Pesaro Urbino, poi passato nel 2014 alla gestione dell'Ambito territoriale. Già oggi è il Centro che conta più contatti in regione (attualmente vengono seguite 58 donne), svolgendo la sua attività in piena collaborazione con tutti i soggetti interessati (forze dell'ordine, servizi sanitari, associazioni, enti pubblici). "Abbiamo sempre avuto - ha affermato l'assessore alle Pari Opportunità di Pesaro Giuliana Ceccarelli, - uno sguardo lontano su queste tematiche, non solo come servizio, ma anche come informazione e sensibilizzazione verso i giovani, coinvolgendo le scuole". "Con l'apertura delle sedi di Cagli e Urbino ampliamo il nostro raggio d'azione anche all'entroterra" ha detto Sara Mengucci, presidente del Comitato dei sindaci dell'ATS1 e assessore ai Servizi sociali di Pesaro, I numeri, 118 accessi al Cav di Pesaro nel 2020, di cui 102 nuovi contatti, confermano che la violenza di genere è un fenomeno su cui c'è ancora tanto da fare, per questo "i due sportelli saranno servizi di riferimento per il territorio". "Un passo importante - secondo l'assessore di Urbino Marianna Vetri - per la rete provinciale antiviolenza, di cui fanno parte le forze dell'ordine, la Croce Rossa e tanti altri, per dare tempestività ed efficacia agli interventi". "Spero che sia una lunga e profonda collaborazione - ha detto anche l'assessore di Cagli Simona Palazzetti - per affrontare questo grave problema culturale della violenza sulle donne". "Ci saranno quattro nuove operatrici - ha spiegato la coordinatrice del Centro Antiviolenza, Gabriela Guerra - nei due nuovi sportelli territoriali", aperti una mattina ciascuno in via Sasso 122 a Urbino e in via Lapis 10 a Cagli (con gli stessi recapiti di Pesaro: tel. 0721 639014 numero verde 1522, e-mail parlaconnoi@comune.pesaro.pu.it). (ANSA).