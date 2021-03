Covid: Marche, 14 ricoveri in più (959), +10 Intensiva (156)

(ANSA) - ANCONA, 24 MAR - Continua a galoppare nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19 che arrivano, con i 14 in più registrati nell'ultima giornata, a quota 959; e cresce la pressione in particolare sulle terapie intensiva 156 (+10) e sui reparti non intensivi (594, +14). Mentre i degenti in Semintensiva risultano in calo (209, -10). I dimessi nelle ultime 24 ore sono 41. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. In diminuzione il dato degli assistiti nei pronto soccorso, tecnicamente non considerati tra i ricoveri, (119, -14); gli ospiti di strutture territoriali sono 243 (+1).

Tornano a salire i positivi in isolamento domiciliare (9.137, +126) mentre le quarantene per 'contatto' scendono ancora (20.096, -257; 8.871 con sintomi, 393 operatori sanitari).

