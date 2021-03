Covid: Ancona chiude tutte le scuole fino al 14 marzo

"Da domani martedi 2 marzo, fino a domenica 14, sono sospese le attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Ancona (scuole d'infanzia e nidi compresi, pubbliche e private)". Lo annuncia la sindaca Valeria Mancinelli su facebook, dopo avere firmato l'ordinanza che sarà pubblicata in serata. "Il provvedimento è urgente e necessario - spiega -, i dati di ieri e quelli di oggi sono peggiorati e siamo ben oltre il limite che il Comitato Tecnico Scientifico nazionale indica nelle nuove linee guida e nei diversi criteri resi noti ieri sera, per la chiusura totale delle scuole".