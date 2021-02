Maltempo: crolla parete ex convento Clarisse a Fabrbiano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 22 FEB - Un crollo e uno smottamento a Fabriano (Ancona) in pochi giorni a causa del maltempo della scorsa settimana. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino e gli operai del Comune sono intervenuti per transennare l'area in cui è crollata una parte della parete dello storico convento delle suore Clarisse-Cappuccine. "Sarà necessario intervenire con somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area e scongiurare ulteriori cedimenti. Poi in accordo con la Soprintendenza valuteremo che tipo intervento sarà possibile necessario fare per il ripristino", dice il sindaco Gabriele Santarelli. Situazione complicata anche lungo la strada che da Valleremita conduce all'Eremo di Santa Maria di Valdisasso di Fabriano. Un grosso masso, di circa un metro cubo di diametro, si è staccato ed è franato sulla sede stradale. I vigili del fuoco, insieme agli agenti della Polizia municipale, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. E, a breve, si attende che inizino i lavori per ripristinare la corretta circolazione, pulendo il mando stradale e mettendo in sicurezza la zona. (ANSA).