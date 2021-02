Covid: Acquaroli, oggi 4mila dosi vaccino a over 80

(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - "È iniziata questa mattina nelle Marche la campagna vaccinale per i cittadini con più di 80 anni.

Sono prenotate circa 80.000 persone e in questa prima giornata sono state somministrate quasi 4.000 dosi di vaccino". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Nel pomeriggio era a Urbino e, con il sindaco Gambini, ha fatto una breve visita al punto vaccinale al PalaCarneroli.

"Voglio rivolgere un doveroso e sentito ringraziamento - aggiunge Acquaroli - a tutto il personale sanitario in prima linea, ormai da un anno nell'emergenza, e che oggi è chiamato in questa campagna vaccinale di massa".

"In mattinata, inoltre, ho prorogato di una settimana, fino alle ore 24 di sabato 27 febbraio, l'ordinanza che limita gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio provinciale di Ancona. - ricorda Acquaroli - È consentito spostarsi, con l'autocertificazione, per i soli casi di salute, lavoro, studio e di comprovate necessità. Non dobbiamo abbassare la guardia: - conclude - insieme al grande sforzo che si sta compiendo per la vaccinazione della popolazione, dobbiamo sempre agire con la massima attenzione e nel rispetto di tutte le norme anticontagio". (ANSA).