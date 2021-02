Covid: isolato caso variante brasiliana a Cerreto D'Esi

Isolato il primo caso ufficiale di "variante brasiliana" nel Fabrianese a Cerreto D'Esi (Ancona). Nelle prossime ore si svolgerà una riunione in videoconferenza per capire come muoversi. "Purtroppo, - commenta il sindaco David Grillini - nelle ultime ore siamo stati informati in maniera ufficiale che è stato individuato un caso di variante brasiliana. E si sta ricostruendo la catena sanitaria già sapendo che la positività al Coronavirus è stata accerta in alcune persone venute a contatto con il primo. Ho convocato una riunione in videoconferenza che si svolgerà nelle prossime ore con le forze dell'ordine, la polizia locale e la protezione civile per pianificare e coordinare gli interventi necessari per rafforzare i controlli anti-assembramento nel territorio comunale.

Al summit ci saranno anche i responsabili della scuola, della residenza protetta e della parrocchia, ovvero delle realtà più sensibili, dove la prevenzione dei contagi risulta, allo stato attuale, ancora più rilevante. Intanto, a seguito dell'isolamento della variante inglese a Sassoferrato, sono attesi nelle prossime ore gli esiti dello screening effettuato nel pomeriggio sulla popolazione studentesca, professori e operatori scolastici dell'istituto comprensivo cittadino Brillarelli, (694 studenti di Sassoferrato e Genga) chiuso fino al prossimo 22 febbraio compreso. (ANSA).