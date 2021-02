Covid: vaccini over 80.Pierina, "almeno vedrò nipoti"

(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - "Almeno posso rivedere i nipoti...il vaccino? Non ho sentito neanche il piccotto".

Pierina Mangialardo, 87 anni di Ancona, è una delle oltre 480 persone over 80 a cui è stata somministrata oggi la prima dosa del vaccino Pfizer nella tensostruttura dell'impianto sportivo 'Paolinelli' di Ancona, uno dei 15 punti di vaccinazione di popolazione sparsi nelle Marche. Accompagnata dalla figlia, dopo il vaccino che completerà il 13 marzo con la seconda dose, chiama subito i nipoti che le misure anti-covid hanno 'allontanato' da lei: ne ha otto e sei pronipoti. Già la prima dose di vaccino ha il sapore di una "liberazione. Non andavo più neanche a fare la spesa e dài...". Sollievo anche per la figlia: "un bel regalo in vista della Pasqua". Bene l'organizzazione ad Ancona e nessuna fila anche se in molti si erano presentati alle 7.30 con l'appuntamento alle 9. Inizio più 'blando' e accelerazione con il passare delle ore al ritmo di oltre 44 somministrazioni ogni 60 minuti nei cinque 'box' previsti.

"Facesse bene, è tutto quello che chiedo... - chiosa Pierina mentre si prepara a tornare a casa - Io non ho sentito neanche il piccotto, i ragazzi sono stati molto bravi...speriamo non faccia male". "Effetti lievi come gli altri vaccini, tipo un dolore al braccio", la rincuora la figlia.

Molti gli anziani che varcano la soglia del Pvp con qualche timore ma anche con grande speranza. "Sono quattro mesi che non esco più di casa, per fortuna mia figlia...", dice Anna, 93 anni, milanese ma residente ad Ancona, affiancata dalla congiunta dopo la vaccinazione. "Sono molto organizzati come tempi - commenta - e gentili, non possiamo lamentarci. (ANSA).