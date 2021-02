Resistenza: Ostra, commemorazione eccidio partigiani

Si è svolta ad Ostra (Ancona) quest' oggi la commemorazione del 77/o anniversario dell'eccidio dei partigiani Pietro Brutti, Amedeo Galassi e Alessandro Maggini. All'alba del 6 febbraio 1944, in un massiccio rastrellamento i tre partigiani vennero individuati, condannati a morte e fucilati.

L'appuntamento si è svolto per la prima volta senza studenti per via dell' emergenza Covid. Erano presenti l'Anpi di Ostra; il sindaco di Ostra Federica Fanesi, l'assessore alla Partecipazione democratica del Comune di Ancona, Stefano Foresi, in rappresentanza dell'Anpi Ancona, Tamara Ferretti e i familiari delle vittime. (ANSA).