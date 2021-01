Droga: in fuga dopo alt Cc, arrestata con 250 gr marijuana

Scappa con l'auto dopo l'alt intimato dai carabinieri sulla Ss16 e poi viene bloccata e arrestata per possesso, a fini di spaccio, di 250 gr di marijuana trovati in una pochette in cucina. Protagonista del tentativo di fuga una 28enne di Senigallia alla guida di una Fiat Punto. I militari del Norm di Osimo aveva dato l'alt alla vettura nella zona della rotatoria vicino all'Ikea ma la conducente non si è fermata, proseguendo la fuga dal casello di Ancona Sud-Osimo fino a Senigallia dov'è stata bloccata. I carabinieri hanno perquisito prima l'auto e poi l'abitazione della 28enne dov'è stata ritrovata la droga in una pochette nascosta in un cassetto della cucina: c'erano anche un bilancino e attrezzatura per confezionare le dosi. Lo stupefacente e il resto del materiale sono stati sequestrati. Per la 28enne è scattato l'arresto, ai domiciliari, per detenzione di droga a fini si spaccio, in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).