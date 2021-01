Porti: Ancona; Giampieri, scadenza mandato Adsp? "Attendo"

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - "Sono in attesa, spettatore di una situazione che si 'gioca' da altre parti". Così il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, Rodolfo Giampieri, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione del progetto "Buon Vento" per raccontare con immagini, suoni e interviste le diverse anime del porto di Ancona. Nei prossimi giorni scadrà il suo mandato di presidente dell'Adsp. Molte le prese di posizione, da parte di varie associazioni di categoria e istituzioni, per la necessità di continuità del lavoro svolto negli ultimi quattro anni. Al momento però non si conoscono le proposte del ministero.

Qualche giorno fa il presidente della Regione ha riferito di attendere le proposte del ministro, auspicando una decisione quanto prima "perché l'incertezza è foriera di mancate opportunità; auspico - aveva aggiunto -, per un porto che come ho sempre sostenuto può avere potenzialità enorme a livello nazionale e internazionale, una guida che possa essere all'altezza delle sfide". "Non è mai una questione personale, - aveva detto ancora - ma di numeri, occorre paragonarli con altri porti di pari dimensioni e pari opportunità...". (ANSA).