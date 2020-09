Elezioni: seggi aperti per un milione 310.843 marchigiani

(ANSA) - ANCONA, 20 SET - Seggi aperti dal 7 di oggi nelle Marche, dove sono chiamati alle urne un milione 310.843 marchigiani per l'elezione del presidente della Regione e dei 30 consiglieri dell'Assemblea legislativa regionale e per il referendum confermativo della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Si vota anche per l'elezione di sindaci e Consigli comunali in 17 città, tra cui i capoluoghi di provincia di Macerata e Fermo. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle precedenti elezioni regionali del 2015 l'affluenza era stata del 49,78%. Quest'anno si vota con regole anticovid: gli elettori dovranno recarsi alle urne muniti, oltre che di tessera elettorale e documento di identità valido, anche di mascherina. Obbligatoria l'igienizzazione delle mani e della matita.Vietato l'accesso ai seggi in caso di febbre sopra i 37,5.gradi. Voto domiciliare per chi è in isolamento a casa o in quarantena. (ANSA).