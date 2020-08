Coronavirus: ricoverati Marche salgono a 14, no decessi

(ANSA) - ANCONA, 15 AGO - Salgono a 14 i ricoverati per Covid 19 nelle Marche dove non si registrano decessi. E' il bilancio delle ultime 24ore del Gores. I degenti sono divisi tra gli ospedali di Torrette di Ancona e l'Ao Marche Nord, dove si trova anche l'unico ricoverato in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono ora 5.849, il totale dei casi positivi registrato dall'inizio dell'emergenza sono 7.030, i decessi correlai al coronavirus sono 987. Ci sono inoltre 180 positivi in iolamento domiciliare, una in più delle 24ore precedenti. Il numero delle persone in quarantena è ora 1.406, di cui 192 con sintomi e 42 operatori sanitari. (ANSA).