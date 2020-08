Coronavirus: Marche, in 24ore un ricovero in meno ad Ancona

Un ricoverato in meno per coronavirus in Malattie infettive ad Ancona (da tre a due) nelle ultime 24ore. In calo, fa sapere il Gores, il numero complessivo dei ricoverati nelle Marche: da 11 a 10. Gli altri degenti, sempre in reparti non intensivi di Malattie Infettive, sono a Fermo (due) e Marche Nord (sei). Nell'ultima giornata i guariti sono passati da 5.811 a 5.822, i positivi in isolamento domiciliare da 151 a 157 e le persone isolate in casa per contatti con contagiati da 1.399 a 1.390 (tra queste 176 con sintomi e 47 sanitari). In totale finora nelle Marche 6.976 casi di contagio su 106.614 test. (ANSA).