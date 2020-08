Coronavirus: Marche, 16 contagi su 597 nuove diagnosi

Balzo di contagi da coronavirus nelle ultime 24ore nelle Marche: 16 i casi rilevati sulla base di 1.029 tamponi eseguiti (597 nel percorso nuove diagnosi e 432 nel percorso guariti). Cinque i casi in provincia di Ancona, sette in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Pesaro Urbino e un residente con domicilio fuori regione. I contagi, fa sapere il Gores, comprendono "rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening per inserimento lavorativo". (ANSA).