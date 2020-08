Regionali: Salvini,nelle Marche cambia aria poi a casa Conte

"Se tirate fuori l'orgoglio marchigiano, il 20 e 21 settembre si cambia aria e poi io mi occupo di mandare a casa Renzi, Conte, Di Maio e compagnia bella". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Fabriano, dove ha inaugurato la nuova sede del partito, in vista delle elezioni regionali di Settembre. Salvini ha dato appuntamento al 22 settembre, il giorno dopo la votazione per le Regionali.

"Contiamo di rivederci dopo il 22 settembre perché prima del voto sono buoni tutti a sorridere, promettere, - ha affermato - poi dopo il voto cambiano numero di telefono, indirizzo mail, chiudono gli uffici, chi si è visto si è visto. La voglia di cambiamento c'è, poi ripeto poche promesse, l'ho chiesto a tutti i miei candidati anche a Chiara Biondi di Fabriano. Se le date una mano porterà la vostra voce in Regione". "Poche promesse: - ha aggiunto - sulla sanità, sui contributi, sulla burocrazia, sulle infrastrutture. Le Marche sono una regione bella, produttiva... non abbiano nulla da imparare da altri imprenditori italiani e stranieri". (ANSA).