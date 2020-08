Sanità: Salvini, riapriremo ospedali marchigiani chiusi

"Sulla salute non si taglia e non si scherza, senza fare promesse mirabolanti diciamo che riapriremo nelle Marche ospedali e presidi sanitari che sono stati chiusi". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Macerata dove sono stati presentati i candidati della Lega alle prossime Regionali, sostenendo la candidatura a governatore di Francesco Acquaroli, attuale parlamentare di FdI. Sul palco, accanto a Salvini, anche il candidato sindaco leghista di Macerata, Sandro Parcaroli.

Salvini ha criticato le condizioni delle strade della regione: "Se io sono stato mandato a processo per sequestro di persona, la Regione Marche dovrebbe finirci per sequestro di marchigiani dato che ci vogliono ore per andare da un capo all'altro di questo territorio". (ANSA).