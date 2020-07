Regionali: Gostoli, Pd Marche primo a presentare squadra

(ANSA) - ANCONA, 18 LUG - "Siamo i primi a presentare le liste delle candidate e dei candidati al Consiglio regionale".

Così il segretario regionale Pd Marche Giovanni Gostoli, dopo l'assemblea di ieri sera dove sono state ufficializzate le candidature del Pd per le elezioni del 20-21 settembre. "Prima di altri abbiamo messo in campo la candidatura a presidente di Regione di Maurizio Mangialardi, che ha il sostegno della maggioranza dei sindaci delle Marche - osserva -. Siamo stati i primi a presentare la coalizione larga e unita aperta ai civismi Insieme Marche. Siamo stati i primi perfino a partire con la campagna di manifesti nelle città e nei Comuni. Siamo stati i primi a metterci al lavoro per costruire il programma e saremo i primi a raccontare le proposte per le Marche", all'insegna di "solidarietà, sviluppo e buon governo. Insieme per le marchigiane e per i marchigiani, andiamo a vincere"conclude.

