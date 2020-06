Coronavirus: Marche, nessun decesso da 13 giorni consecutivi

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - Per il 13 giorno consecutivo nelle Marche non ci sono stati decessi correlati al coronavirus. Lo comunica il Gores. Il bilancio delle vittime finora è di 991: 593 uomini e 398 donne (525 provenienti dalla provincia di Pesaro urbino, 214 da Ancona, 166 da Macerata, 65 da Fermo, 13 da Fermo e otto che erano residenti fuori regione. L'età media dei deceduti, per il 94,4% alle prese anche con patologie preesistenti, è di 80,5 anni. (ANSA).