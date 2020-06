Coronavirus: Marche, nessun positivo su 636 nuove diagnosi

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - Nessun positivo al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore su 636 tamponi del percorso nuove diagnosi. Nell'ultima giornata invece non sono stati effettuati tamponi nell'altro percorso diagnostico relativo all'Hotel House di Porto Recanati (Macerata) nel quale erano stati già riscontrati 17 casi di contagio. In tutto sono stati analizzati 995 campioni: oltre ai 636 di nuove diagnosi anche 359 del percorso guariti. Finora sono 6.773 i contagi in base a 81.397 tamponi analizzati. (ANSA).