Coronavirus: Marche, un ricoverato in meno in semi-intensiva

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - Il numero di ricoverati (9) per coronavirus negli ospali marchigiani non è cambiato nelle ultime 24ore ma si registra un paziente in meno in semi-intensiva (da due a uno ad Ancona). Contestualmente, infatti, c'è stato un ricovero in più in reparti non intensivi (all'ospedale di Macerata passano da cinque a sei). Lo fa sapere il Gores.

Attualmente non ci sono ricoverati in terapia intensiva e in area post acuti, uno in semi-intensiva (ad Ancona) e otto in reparti non intensivi (oltre ai sei a Macerata, due a Fermo). I guariti continuano ad aumentare (da 5.437 a 5.479) e i positivi in isolamento domiciliare calano (da 348 a 311). Sono 559 le persone isolate in casa per contatti con contagiati (119 con sintomi) tra le quali 30 operatori sanitari. Da inizio emergenza Covid 36.287 marchigiani hanno affrontato un periodo di quarantena. (ANSA).