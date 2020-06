Musica, 70mila visualizzazioni Fb concerti live Musicultura

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 07 GIU - "Musicultura riporta live la musica dopo la battuta d'arresto causata dalla pandemia.

Otto saranno i vincitori finali ma in realtà siete già tutti vincitori per il lavoro che state facendo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per l'importante gara e per il vostro futuro". Con questo messaggio d'auguri del sottosegretario del Mibact Anna Laura Orrico a nome del ministro Dario Franceschini, si è riaccesa da Recanati la musica live della XXXI edizione del Festival Musicultura in diretta sulle frequenze di Rai Radio1 dal Comune di Recanati. Circa 70mila persone hanno seguito in streaming sulle pagine Facebook di Musicultura e di Rai Radio1 la prima serata della due giorni di cui sono protagonisti i 16 finalisti della rassegna. "Stare rinchiusi in casa per mesi è stata una sensazione molto forte, però credo che abbia anche migliorato le coscienze - ha detto Enrico Ruggeri, del Comitato artistico di Garanzia - speriamo che tutto diventi molto meglio di come era prima, soprattutto nella musica". (ANSA).