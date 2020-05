Covid,primo giorno Marche senza decessi

Primo giorno senza decessi con coronavirus nelle Marche dallo scorso 2 marzo quando morì un 87enne di Fano. Lo comunica il Gores Marche. Finora sono 984 le persone decedute nella regione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica: 590 uomini e 394 donne, di età media 80,5 anni e per il 94,8% alle prese con patologie pregresse. Su base provinciale sono 521 le morti in provincia di Pesaro Urbino (521 morti), seguita da quelle di Ancona (214), Macerata (162), Fermo (66), Ascoli Piceno (13); altri otto deceduti provenivano da fuori regione. "Da tante settimane aspettavamo questo giorno e questa notizia - commenta il presidente della Regione Luca Ceriscioli - E' una giornata importante e sono felice di condividere questa notizia con tutti i cittadini marchigiani, con gli operatori che da mesi sono in prima linea per supportare le persone malate e i più deboli. La battaglia non è finita ma questa buonissima notizia ci aiuta a proseguire nella gestione di questa difficile emergenza".