Coronavirus: Marche, 169 ricoverati, guariti salgono a 3.118

Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati nelle Marche per coronavirus (da 171 a 169) mentre quello dei guariti/dimessi sale da 3.003 a 3.118. Lo dicono i dati del Gores aggiornati alle ultime 24ore. I degenti in terapia intensiva passano da 17 a 18, quelli in in semi-intensiva da 47 a 46. Nei reparti non intensivi delle strutture ospedaliere marchigiane sono assistiti in 54 (55 il giorno precedente), e in aree post-acuzie 51 (52). Sono 187 le persone ospitate in strutture territoriali (192). In totale i contagiati in isolamento domiciliare sono 2.396 (2.486) e quelli che devono rimanere in casa per contatti con persone positive sono 4.978 (2.070 con sintomi) tra cui 640 sanitari. Da inizio epidemia la quarantena è toccata a 31.438 persone nelle Marche.

I positivi sono stati finora 6.667 su 55.677 tamponi: 2.730 in provincia di Pesaro Urbino, 1.859 ad Ancona, 1.103 a Macerata, 458 a Fermo, 290 ad Ascoli Piceno e 227 da fuori regione. Nella regione sono stati 984 i morti con coronavirus (gli ultimi due registrati ieri). (ANSA).