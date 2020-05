Coronavirus: Marche, 25 positivi su 863 tamponi in 24ore

Sono 25 i casi di positività al coronavirus accertati nelle ultime 24ore nelle Marche su 863 tamponi analizzati. Contagi al Covid-19 sono stati registrati in tutte le province: tre a Pesaro Urbino, sei ad Ancona, 11 a Macerata, tre a Fermo, uno ad Ascoli Piceno e uno relativo a una persona proveniente da fuori regione. Lo comunica il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Finora nella regione sono stati complessivamente 6.667 i positivi rilevati in base ai 55.667 test eseguiti. Negli ultimi sei giorni i contagi nelle Marche si sono mantenuti tra i 15 e i 25 al giorno sempre su un numero di tamponi inferiore alle mille unità. (ANSA).