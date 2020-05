Fase 2: Cgil Marche, oltre 1.200 contagi sul lavoro da febbraio

Nelle Marche si stimano oltre 1.200 contagi sul posto di lavoro tra la fine di febbraio e il 4 maggio scorsi: rappresentano il 3,3% del totale nazionale, oltre 37 mila; più di un contagio su sei è avvenuto per ragioni di lavoro. Lo ricorda la Cgil Marche sulla base dei dati Inail. A livello nazionale sono le donne quelle più colpite (71,5% dei contagi sul lavoro). Le categorie principalmente nel mirino sono medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari ecc.

"Purtroppo i pericoli non sono ancora finiti - dichiara Giuseppe Santarelli, segretario regionale Cgil Marche - e questa fase delicata va monitorata con grande scrupolo". "Molto importante il Protocollo siglato da governo e sindacati il 14 marzo, integrato il 24 aprile e recepito nel Dpcm 26 aprile".

"E' fondamentale che, in ogni azienda, - Daniela Barbaresi, segretaria generale Cgil Marche - quelle misure di sicurezza vengano declinate concretamente in specifici protocolli aziendali da discutere e condividere con le Organizzazioni sindacali". (ANSA).