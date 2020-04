8 tablet a Marche Nord per videochiamate

Otto table donati Marche Nord dalla diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola per incrementare il servizio già attivato da diverse settimane e permettere a più pazienti possibili di mettersi in contatto, attraverso video-chiamate, con i familiari e parenti. "Questo è il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è": la citazione delle parole di papa Francesco aprono la lettera di accompagnamento della donazione scritta dal vescovo, mons. Armando Trasarti. "Questo è piccolo segno - continua - se paragonato alla vostra grande generosità, vogliamo dirvi che siamo con voi e stimiamo il vostro lavoro". A ricevere gli otto supporti informatici il dott. Gabriele Frausini, in prima linea in queste settimane per l'emergenza Covid-19 nel Pesarese.