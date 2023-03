Fontana presenta programma, il non voto ci stimoli a fare di più

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Il voto delle elezioni regionali "ha detto che i lombardi hanno apprezzato la concretezza, la capacità di dialogo e la visione di sviluppo e innovazione che immaginiamo per la Regione" ma "ricoprire il ruolo di presidente significa avere a cuore anche i cittadini che non hanno votato per me e quelli non sono andati a votare". Perché "questa disaffezione deve diventare uno stimolo a fare ogni giorno di più per riavvicinare i cittadini all'istituzione". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana presentando il programma di governo in Consiglio regionale.

"Alcuni ingredienti sono essenziali - aggiunge - la semplificazione, l'assunzione di responsabilità, il rendere conto, il saper comunicare ai cittadini in modo efficace".

Servizi semplici ed efficaci "sono infatti il nostro primo e più efficace biglietto da visita nella relazione diretta con i cittadini", così come "l'accountability, il dovere di render conto di quanto abbiamo fatto, di quanto resta da fare e di cosa ci si propone".

Secondo Fontana "serve anche un diverso approccio dei diversi livelli di controllo - conclude - siamo un Paese che privilegia più il controllo contabile che l'efficacia dei risultati". La riconferma alla guida di questa Regione "oltre che una soddisfazione personale, è un onore e un privilegio" ma allo stesso tempo, ha sottolineato, "questa è la vittoria di una squadra".

Il presidente ha promesso che nei prossimi cinque anni "lavoreremo per una regione innovativa connessa, coesa, sicura, in cui è bello vivere e studiare, in cui è semplice lavorare e muoversi, in cui la coesione e l'inclusione sociale rappresentano il 'collante' del vivere insieme, in cui chi fa più fatica trova sempre qualcuno che Io sostiene".

E ha concluso con l'invito: "Al lavoro, con l'orgoglio di fare". (ANSA).