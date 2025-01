Gherardo Colombo alla protesta delle toghe a Milano

"Quello che sta succedendo è molto dannoso per i cittadini e per l'organizzazione dello Stato. Credo sia necessario richiamare l'attenzione perché secondo me è molto grave". Sono le parole dell'ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo, presente sabato mattina al sit-in delle toghe milanesi per protestare contro la riforma costituzionale della giustizia che prevede la separazione delle carriere.

Tanti giudici e pm milanesi e alcuni procuratori della sede del distretto della corte d'appello si sono schierati compatti davanti sulla scalinata davanti all'ingresso principale di Palazzo di giustizia con addosso la toga, una coccarda tricolore e una copia della Costituzione e hanno srotolato due striscioni che riportano frasi di Pietro Calamandrei.

A Napoli i magistrati con la Costituzione al cielo durante l'Inno

La Costituzione tra le mani e levata al cielo: così i magistrati presenti all'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto di Corte d'Appello di Napoli in apertura della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di Appello di Napoli. I magistrati hanno esposto la Costituzione mentre risuonavano le note dell'inno di Mameli. La protesta dell'Anm avviene alla presenza del Guardasigilli Carlo Nordio ed è contro la riforma della separazione delle carriere approvata in prima lettura dalla Camera nei giorni scorsi.

Anno giudiziario, a Palermo magistrati con in mano Costituzione

I magistrati di Palermo sono entrati nell'aula magna della Corte d'appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, tenendo in mano la Costituzione. Un centinaio ha trovato posto in tre file dell'aula, rimanendo in piedi ad ascoltare il presidente della Corte d'appello Matteo Frasca e gli altri relatori.

