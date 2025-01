Pg Milano, separazione carriere non aumenta tutela dei cittadini

"Non ritengo che la riforma" della separazione delle carriere "tanto declamata aumenterebbe le garanzie di difesa dei cittadini" e nemmeno "serve a rendere il processo penale più veloce ed efficiente e quindi non incide su quella che considero la prima e vera emergenza: la lentezza con la quale il sistema (...) arriva a una decisione definitiva, in troppi casi certificando l'avvenuta prescrizione". Lo ha detto la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.



