Scala: dalla Filarmonica prove aperte e concerti a domicilio

Tornano per la quattordicesima edizione le prove aperte della Filarmonica della Scala, il cui ricavato quest'anno andrà a realtà che portano avanti programmi contro la povertà educativa. E come già lo scorso anno le prove aperte si arricchiscono di giri di prova, ovvero incontri-concerto che i musicisti dell'orchestra fanno per i bambini e i ragazzi direttamente nelle sedi delle associazioni e degli enti che sono coinvolti. Un modo per avvicinare ancora di più i giovani alla musica e far toccare loro con mano cosa significa suonare e assistere a una esibizione dal vivo.

Le prove aperte quest'anno si apriranno il 26 gennaio alle 20 in Conservatorio con la Settima di Mahler diretta da Riccardo Chailly, anteprima dell'inaugurazione della stagione. Il concerto è un regalo alla città, è infatti gratuito. In accordo con il Comune di Milano parte dei posti è riservata alle persone in difficoltà e agli enti beneficiari di questa edizione.

Sono quattro le altre prove aperte in programma al teatro alla Scala. Si comincerà il 23 marzo con la prova a sostegno di Associazione Angela Giorgetti diretta da Daniele Gatti con Frank Peter Zimmermann al violino. Domenica 25 maggio l'appuntamento a favore di Associazione CAF Onlus, sarà diretto da Kazuki Yamada con Nikolaj Znaider al violino. Domenica 12 ottobre l'Orchestra diretta da Myung-Whun Chung, con Mao Fujita al pianoforte, sosterrà la Cooperativa Zero5. Ultimo appuntamento il 2 novembre con Manfred Honeck sul podio e Benjamin Grosvenor al pianoforte per Fondazione Aquilone. Ogni appuntamento è preceduto da una introduzione e guida all'ascolto con i protagonisti del concerto.

L'iniziativa, che si realizza con la partecipazione generosa di direttori, solisti e musicisti, è possibile grazie alla collaborazione fra Filarmonica, teatro alla Scala, Comune di Milano, il Main Partner della Filarmonica UniCredit, UniCredit Foundation, che partecipa all'individuazione dei progetti beneficiari e contribuisce alla copertura dei costi organizzativi, ed Esselunga, partner del progetto dalla decima edizione.

Dal 2010 con le prove aperte sono stati sostenuti 54 enti, per un totale di 69 serate benefiche, 130mila spettatori e 1 milione 600 mila euro raccolti per progetti sociali, dalla cura degli anziani, alla ricerca scientifica, dalle periferie all'assistenza ai disabili.



