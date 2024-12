L'Orchestra sinfonica di Milano suona la Nona di Beethoven

L'Orchestra Sinfonica di Milano chiude il 2024 con i quattro tradizionali appuntamenti con la Nona di Beethoven, diretti dal Direttore Musicale Emmanuel Tjeknavorian, al suo debutto nel rituale Concerto di Capodanno in Largo Mahler.

Quattro gli appuntamenti: domenica 29 dicembre (ore 16), lunedì 30 dicembre (ore 20), martedì 31 dicembre (ore 20) e mercoledì 1° gennaio (ore 16). Il cast è costituito da Elisabeth Breuer (Soprano), Caterina Piva (Mezzosoprano), Katleho Mokhoabane (Tenore), Jusung Gabriel Park (Basso) oltre al Coro sinfonico di Milano diretto da Massimo Fiocchi Malaspina.

"La Nona di Beethoven - dice Tjeknavorian - è un'opera monumentale che trascende il tempo. La sua visione di fratellanza universale, espressa attraverso una musica di profonda profondità e bellezza, è più urgente che mai.

Condividere questo messaggio al punto di svolta dell'anno è profondamente significativo".

Il concerto del 30 dicembre sarà trasmesso in diretta su Radio Tre.

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria dell'Auditorium di Milano, oppure online su Vivaticket.



