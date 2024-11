Morto Bruno Caparini, fu tra i fondatori della Lega Nord

È morto Bruno Caparini, nella sua casa di Vezza d'Oglio, nel Bresciano, all'età di 85 anni.

Leghista della prima ora, convinto indipendentista, è stato grande amico di Umberto Bossi che ha ospitato nel suo appartamento al 'castello' di Ponte di Legno per tantissimi anni, l'ultima volta nel 2011.

Padre di Elena e di Davide, attuale consigliere regionale lombardo ed ex parlamentare, Bruno Caparini è stato nel consiglio di gestione di A2A Era un alpino e aveva un profondo legame con la sua terra, la Valcamonica. Imprenditore nel settore dei motori a areazione ha portato il nome della Valcamonica in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dal Giappone all'India, fino all'Africa.

Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio Matteo Salvini.

Il segretario è "profondamente addolorato" per la scomparsa, si legge in una nota del partito. "Era una persona perbene, stimata da tutti, che merita tutta la riconoscenza e il nostro affetto.

Profonde condoglianze ai suoi cari".

Fra i ricordi quello del coordinatore della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti. "Bruno - ha ricordato su Instagram - fu uno dei primissimi leghisti qui in Lombardia negli anni 'ottanta, uno dei primi a credere nell'autonomia regionale e ad avviare questa battaglia poi portata avanti da suo figlio Davide. Cui mandiamo tutti un grande abbraccio". Simili le parole del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo che lo ha ricordato come "uno tra i fondatori della Lega e grande amico di Umberto Bossi e imprenditore di successo".



