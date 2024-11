Morto Bruno Caparini, il cordoglio del presidente A.Fontana

"Bruno Caparini, papà di Davide e di Elena, è stato un grande imprenditore, ma soprattutto, per chi come me appartiene alla famiglia della Lega dall'inizio di questo movimento, uno dei protagonisti assoluti della nascita e delle storia del nostro partito". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ricorda sui propri profili social Bruno Caparini, scomparso a Vezza d'Oglio, nel Bresciano, all'età di 85 anni.

"Amava la Val Camonica e la Lombardia - aggiunge Fontana - e le sue idee sono ancor oggi importanti e attuali, in linea con i principi dell'Autonomia che porteremo avanti anche nel nome dell'amico Bruno. Un abbraccio e le più sentite condoglianze ai suoi cari. Che riposi in pace".



