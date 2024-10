Problema informatico, sospesa circolazione della M4 a Milano

E' rimasta sospesa per circa mezz'ora la circolazione dei treni della M4, la nuova linea della metropolitana di Milano inaugurata ieri dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dal sindaco Giuseppe Sala.

"Il software Hitachi ha avuto un problema, che ora è stato risolto", ha spiegato Atm dopo che attorno alle 12.45 aveva avvisato gli utenti che il servizio era stato sospeso: "Stiamo lavorando per risolvere un problema tecnico che ci ha costretto a sospendere il servizio. Ci scusiamo. Consultate la mappa per alternative di viaggio".

Ieri è stata aperta l'intera linea con l'inaugurazione delle ultime 13 stazioni della tratta che collega da est a ovest la città e di cui Hitachi Rail è uno dei principali partner tecnici, dato che fornisce dai treni alle tecnologie di comunicazioni.

La circolazione è ripresa attorno alle 13.15.



