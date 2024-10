Milano inaugura la metro M4. Sala, 'è un'opera epocale'

Ha inaugurato a Milano l'intera linea della M4, la linea metropolitana che collega l'aeroporto di Linate con la città ed ora arriva fino a San Cristoforo. "È un'opera epocale, grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, è un'opera di grande dedizione e fatica ma ci siamo arrivati", sottolinea il sindaco, Giuseppe Sala rilevando che "non è un punto di arrivo ma di partenza". Presente anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

La prima tratta da Linate a San Babila ha aperto nel luglio 2023, mentre oggi apre il prolungamento fino a San Cristoforo, attraversando Milano da est a ovest per un totale di 21 stazioni.

"Il trasporto pubblico locale e le metropolitane sono fondamentali - ha aggiunto Sala -. Siamo al lavoro per fare dei nuovi prolungamenti e poi c'è il sogno della M6. Su questo siamo indietro ma le metropolitane hanno un senso fondamentale per la città soprattutto nella nuova eccezione di associare i lavori di superficie che cambiano il volto della città".



