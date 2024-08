Morto il chirurgo plastico Marco Gasparotti

È morto Marco Gasparotti, classe 1955, nato a Ghedi, in provincia di Brescia, conosciuto chirurgo plastico italiano, noto per aver operato personaggi dello spettacolo e dell'imprenditoria. Si era impegnato in progetti di solidarietà sociale a favore dei ragazzi in difficoltà.

Ne dà notizia su Instagram il Gruppo Gasparotti. "È stato non solo un chirurgo plastico di straordinario talento ma anche un mentore, un amico e una fonte di ispirazione per tutti noi", si legge nel post dove si ricorda il "suo straordinario contributo alla medicina e alla vita di tanti".

Lo ricordano i suoi colleghi come Emanuele Bartoletti, presidente della società italiana di medicina estetica, e altri colleghi come Roy De Vita.

Gasparotti si è laureato all'Università di Roma nel 1978 e si è specializzato in Chirurgia Plastica all'Università di Parma nel 1981. Fin dal 1978 ha frequentato le più prestigiose scuole brasiliane e americane di chirurgia plastica. Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva, Gasparotti, si legge nel suo profilo, è stato citato tra i 100 chirurghi plastici più bravi al mondo dal Sherrell Aston Institute di New York, e ha effettuato più di 15.000 interventi. Sue sono numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali del settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA