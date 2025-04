Bambini con autismo diventano speaker in metropolitana a Milano

"Ciao Milano! Sono Kian. Perché il colore dell'autismo è il blu? Mentre ci pensate, reggetevi ai sostegni". È uno degli annunci sonori che da oggi, fino al 6 aprile, chi viaggia sulla metropolitana di Milano potrà sentire: sono le voci di Francesco, Alessandra, Jacopo, Tiffany e Kian, bambini e bambine con autismo.

La campagna di sensibilizzazione è stata lanciata in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo da Comune di Milano e Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico, che si avvale della consulenza scientifica della onlus L'abilità, con l'obiettivo di accrescere la sensibilità dei cittadini su questo tema.

Secondo Ats Milano nel territorio circa 3 persone su mille hanno avuto una forma diagnosticata di autismo, ma tra i più piccoli tra 0 e 4 anni sono 6 bambini su mille. Ai messaggi sonori standard si aggiungono delle comunicazioni nuove, condivise con L'abilità e le famiglie dei bambini coinvolti, per rendere evidenti i bisogni e sottolineare le difficoltà correlate ad alcune caratteristiche delle persone con autismo, come la particolare sensibilità al rumore o la fatica di stare in luoghi affollati.

"Dobbiamo far crescere la consapevolezza della città sul tema dell'autismo - ha spiegato l'assessore al Welfare del Comune Lamberto Bertolé -, perché è una condizione che molti vivono e serve sensibilità e soprattutto conoscenza".

I bambini e le bambine diventano speaker d'eccezione e, in questo progetto, "Atm può essere un grande megafono per riflettere sul rispetto reciproco - ha commentato Laura La Ferla, direttore comunicazione di Atm -. Atm nella sua natura di azienda pubblica ha anche il dovere di informare, che è il migliore modo per comprendere e conoscere. In questi annunci c'è un'intera comunità". Anche con questa campagna "lanciamo il progetto della città autistica - ha concluso Laura Borghetto, Direttrice generale di L'abilità Onlus - che deve essere in grado di rispondere ai bisogni di tutti, anche di questi bambini e delle famiglie che non devono essere sole".



