Temporali nel Milanese, danni alle vetrate di un ospedale

Maltempo a macchia di leopardo, questa sera, nel Milanese, dove si registrano temporali di forte intensità in varie località dell'hinterland e in alcune zone del capoluogo, soprattutto nella parte nord della città.

Polizia locale e 118 non hanno segnalato criticità. I Vigili del fuoco hanno avuto svariate chiamate per rami, tegole e cornicioni ma senza interventi di rilievo a parte uno di messa in sicurezza di alcune vetrate all'ingresso del nuovo ospedale Galeazzi a Rho Fiera, dove ci sono stati attimi di preoccupazione ma nessun ferito.

I pompieri sono intervenuti alle 19.30 in via De Gasperi 160, nei pressi del Mind innovation district, ad uno degli ingressi dell'Istituto clinico Sant'Ambrogio-Galeazzi. L'intervento è terminato senza problematiche ulteriori.



