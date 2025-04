Coppa Italia: spettacolo a San Siro, Milan-Inter finisce 1-1

Finisce 1-1 (0-0) il derby tra Milan ed Inter, andata di semifinale di Coppa Italia. Partita viva con le due squadre che si sfidano a viso aperto. Il primo tempo è equilibrato con l'Inter che parte bene ma poi deve cedere spazio ai rossoneri che si rendono pericolosi con Leao, fermato da Martinez. I nerazzurri si affacciano dalle parti di Maignan che para un insidioso colpo di testa di Frattesi.

Nella ripresa il Milan fa il gioco e dopo una lunga e articolata azione passa al 2' grazie a Abraham, bravo a liberarsi con una finta in area e a calciare alle spalle di Martinez. Il diavolo gioca meglio. Inzaghi replica inserendo Zalewski e Mkhitaryan e riformando il centrocampo titolare. Al 22' arriva il pareggio di Calhanoglu con un tiro violento da fuori area. I nerazzurri sono più volte pericolosi ma Maignan è in serata di grazia e para tutto. Conceicao manda nella Gimenez e Joao Felix per provare a vincere. Ci va vicino con Leao al 40' del secondo tempo.

Il ritorno, sempre a San Siro, mercoledì 23 aprile.



