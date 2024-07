C.Conti, Aler Milano presenta criticità gestionali e finanziarie

"Nuove indagini sono state condotte sulle cinque Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (Aler)" dalla Corte dei Conti "e in particolare sull'Aler Milano, che presenta diverse criticità di tipo gestionale e finanziario". Lo si legge nella relazione sul giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Lombardia per il 2023, illustrato oggi dalla Corte dei Conti di Milano. In relazione alla gestione delle case dell'Aler Milano, dai dati emerge "una rilevante sproporzione" tra gli alloggi messi a bando e le richieste di assegnazione: nel 2023 il numero di alloggi sfitti per carenze manutentive o per ristrutturazione "ammonta a circa il triplo" rispetto agli immobili messi a bando, avviati e in corso nel 2023. Risultano, peraltro, assegnate "poco più della metà delle abitazioni oggetto di bandi".

La stessa azienda milanese, inoltre, da un lato "ha mostrato difficoltà nel recupero delle spese reversibili", mentre sul fronte del contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive ha registrato "un leggero miglioramento rispetto al dato del 2022 (circa 170 alloggi abusivamente occupati in meno)", fermo restando, tuttavia, che nel 2023 si sono registrate 132 nuove occupazioni abusive.



