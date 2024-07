A.Fontana, il bilancio della Lombardia migliora anno dopo anno

"Il bilancio è stato parificato e le valutazioni sono state per lo più positive. Ci sono state alcune piccole criticità che noi cercheremo di risolvere. Ma lasciatemi dire con grande soddisfazione che il bilancio di Regione Lombardia, anno dopo anno, è sempre migliore": così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo che la Corte dei Conti ha parificato il rendiconto 2023 della Regione.

"Non c'è stata soltanto la valutazione dell'agenzia Moody's (che ha confermato per la Lombardia un rating migliore di quello dello Stato, ndr) - ha aggiunto Fontana - ma ci sono state oggi le affermazioni sia della Corte che della Procura che hanno sottolineato la forza, la grande concretezza e la grande sostenibilità di questo bilancio".



