Milano-Cortina: Fontana, ciò che è necessario sarà realizzato

Quella delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026 "é una sfida importante per il nostro territorio e per il Paese con l'opportunità di mostrare bellezze e anche capacità a migliaia di persone". Lo ha spiegato il governatore lombardo, Attilio Fontana, intervenendo in diretta a Rai Radio 1 per parlare dei Giochi olimpici.

Per quanto riguarda i tempi "stiamo lavorando molto alacremente, abbiamo avuto un inizio un po' travagliato ma poi la collaborazione é partita in modo eccellente e adesso possiamo dire - ha aggiunto - che quello che è assolutamente necessario per la realizzazione dei Giochi olimpici verrà sicuramente realizzato".

Per le opere del palaghiaccio a Santa Giulia a Milano e la pista di bob a Cortina "i tempi saranno assolutamente rispettati - ha aggiunto -. Proprio fra pochi giorni scade il primo punto per fare i controlli del caso sulla pista di Cortina e mi sembra di poter dire che verrà sicuramente rispettata questa milestone.

Noi a Santa Giulia vediamo che i lavori vanno avanti con grande determinazione, quindi crediamo che non ci saranno problemi".





