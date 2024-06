Verso Olimpiadi invernali 2026, al via progetto Lombardia Style

Al via il progetto "Lombardia Style". Regione Lombardia e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi hanno presentato oggi le opportunità per l'economia del territorio, anche in vista dell'appuntamento con le Olimpiadi invernali del 2026. Le eccellenze sono ora raccolte in una rivista e in un video che racconta la Lombardia dei tanti turismi. Milano guida l'economia turistica lombarda. Nel 2024, secondo i dati dell'ufficio Studi, Programmazione e Statistica della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, il sistema turistico conta oltre 31mila imprese attive, il 41% del totale lombardo con 200mila addetti, più della metà dell'intera regione.

Per Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia: "Il progetto di marketing territoriale 'Lombardia Style' nasce dalla necessità di una nuova narrazione del nostro territorio. Il turista può passare in poco tempo dalla realtà cosmopolita di Milano a una pista ciclabile sulle rive di un lago o di un fiume. Un territorio di cui Milano è vetrina eccezionale".

Per Massimo Dal Checco, vice Presidente della Camera di commercio: "La crescente attrattività internazionale di Milano e del territorio, trainata dai settori di eccellenza quali la moda, il design, la cultura, è un patrimonio che valorizziamo e promuoviamo in collaborazione con le istituzioni e le associazioni imprenditoriali".



