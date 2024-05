Inaugurato il nuovo padiglione ortofrutta del mercato alimentare

E' stato inaugurato stamani all'alba, presente il sindaco Giuseppe Sala, il nuovo padiglione ortofrutticolo del Mercato alimentare di Milano. La struttura, per complessivi 47.000 metri quadrati di superficie costruita, ospita 102 punti vendita e 46 aziende specializzate e rappresenta un ulteriore passo nel piano di rinnovamento del Mercato Foody 2025.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta stamani alle 5 e ha dato il via alle contrattazioni tra gli operatori sancendo il trasferimento delle attività dalla vecchia alla nuova struttura.

Il sindaco ha parlato di "un progetto importante sotto il profilo dell'impegno economico e di sostenibilità ambientale" che garantirà a Milano "un hub agroalimentare innovativo per infrastruttura logistica, di distribuzione e commercializzazione".

"Entro il 2025 - ha spiegato il presidente di Sogemi, Cesare Ferrero - Milano avrà in piena operatività il più importante hub alimentare italiano in grado di competere con Madrid, Parigi e Barcellona".



